Снег, на дорогах гололедица: прогноз погоды на 21 января

По данным синоптиков, сегодня во всех областях Украины, за исключением южных, возможна гололедица и усиление ветра с порывами до 19 м/с.
Вероятен снег и снег с дождем (утром – в восточных областях, днем – в северных, к вечеру – в западных), осадков не предвидится только в южных регионах. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.
Вероятен снег и снег с дождем (утром – в восточных областях, днем – в северных, к вечеру – в западных), осадков не предвидится только в южных регионах. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Полтавской области облачно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Сумской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.
В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2…+1 °С.
В Луганской области пасмурно, снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Донецкой области пасмурно, снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.
В Запорожской области облачно с прояснениями, снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.
В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.
В Киеве пасмурно, снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии