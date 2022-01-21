Снег, на дорогах гололедица: прогноз погоды на 21 января

06:49 21 Январь Киев, Украина

По данным синоптиков, сегодня во всех областях Украины, за исключением южных, возможна гололедица и усиление ветра с порывами до 19 м/с.

Вероятен снег и снег с дождем (утром – в восточных областях, днем – в северных, к вечеру – в западных), осадков не предвидится только в южных регионах. В горных районах Закарпатской и Ивано-Франковской областей существует значительная опасность схода лавин.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Черкасской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Полтавской области облачно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.

В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

Северный регион Украины
В Киевской области облачно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Черниговской области облачно с прояснениями, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Сумской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2...+1 °С.

В Житомирской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, снег. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -2…+1 °С.

В Луганской области пасмурно, снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Донецкой области пасмурно, снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1…+2 °С.

Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Херсонской области облачно, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем 0...+3 °С.

В Запорожской области облачно с прояснениями, снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем -1...+2 °С.

В Автономной Республике Крым пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха днем +1...+4 °С.

В Киеве пасмурно, снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...0 °С.