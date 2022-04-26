Синоптики объявили штормовое предупреждение

10:52 26 апреля Киев, Украина

Сегодня, 26 апреля, на севере Украины объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики предупреждают о грозах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Днем в северных областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
  • Житомирская
  • Киевская
  • Черниговская
  • Сумская

Напомним, сегодня на западе Украины похолодает до + 12°...+15°, а на востоке потеплеет до +25°. Также северные и западные области окажутся в поле осадков, ожидаются дожди, местами - сильные.