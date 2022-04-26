Синоптики объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 26 апреля, на севере Украины объявлено штормовое предупреждение.
Синоптики предупреждают о грозах.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
I уровень опасности объявлен в таких областях:
- Житомирская
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
Напомним, сегодня на западе Украины похолодает до + 12°...+15°, а на востоке потеплеет до +25°. Также северные и западные области окажутся в поле осадков, ожидаются дожди, местами - сильные.
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