Синоптики объявили штормовое предупреждение

10:52 26 апреля Киев, Украина

Сегодня, 26 апреля, на севере Украины объявлено штормовое предупреждение.





Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптики предупреждают о грозах.Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Днем в северных областях грозы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в предупреждении.

I уровень опасности объявлен в таких областях:

Житомирская

Киевская

Черниговская

Сумская



Напомним, сегодня на западе Украины похолодает до + 12°...+15°, а на востоке потеплеет до +25°. Также северные и западные области окажутся в поле осадков, ожидаются дожди, местами - сильные.