Синоптики обещают переменную облачность и кратковременные дожди

06:13 31 Май Киев, Украина

Центральный регион Украины 31 мая по прогнозам синоптиков будет дождливым по всей стране, местами возможны ливни и грозы. На Западной Украине ожидается дальнейший подъем уровней воды в реках на 0,5-1,5 м. Местами возможен начальный выход воды на заводь.



В Винницкой области переменная облачность, ночью возможен дождь, днем – без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +14...+16 °С.



В Черкасской области переменная облачность, ночью возможен дождь, днем – без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +15...+18 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +16...+19 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +15...+18 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, ночью возможен дождь, днем – без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +14...+17 °С.



В Ивано-Франковской, Хмельницкой и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +14...+17 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +13...+16 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +16...+19 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, ночью возможен дождь, днем – без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +15...+18 °С.



В Черниговской, Сумской и Житомирской областях переменная облачность, ночью возможен дождь, днем – без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +19...+22 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +21...+24 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +22...+24 °С.



В Херсонской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +22...+24 °С.



В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.



В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +21...+23 °С.



В Киеве переменная облачность, ночью дождь. Ветер северо-восточный, 7-12м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +15...+17 °С.



Солнце взойдет в 04:57, а зайдет в 21:00. Долгота дня составит 16 ч. 03 мин.