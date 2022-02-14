Синоптики обещают осадки только в центре Украины

06:15 21 Май Киев, Украина





По стране в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы березы, в центральных областях — до 238 ед./куб. м.



Центральный регион Украины Антициклон Vesna окончательно прогонит с Украины пасмурную и дождливую погоду, поэтому последний рабочий день недели пройдет без существенных осадков.По стране в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы березы, в центральных областях — до 238 ед./куб. м.



В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +17...+20 °С.



В Черкасской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +16...+19 °С.



В Полтавской и Кировоградской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +17...+20 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской и Тернопольской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18 °С.



В Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +16...+19 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +16...+19 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +17...+209 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +16...+19 °С.



В Житомирской и Черниговской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +16...+19 °С.



В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +17...+20 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +21...+24 °С.



В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +22...+25 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +17...+20 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +18...+21 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +21...+24 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +22...+25 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12°С, днем +22...+25 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +15...+18 °С.



Солнце взойдет в 5:01, а зайдет в 20:47. Долгота дня составит 15 ч 46 мин.



