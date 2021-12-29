Синоптики обещают дожди и потепление до +17 °С

05:55 21 Апрель Киев, Украина

В Украину идет заметное потепление, но на большей части страны сегодня все еще ожидаются дожди. На востоке в первой половине дня большая вероятность густого тумана с видимостью до 900м.



Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Житомирской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.



В Сумской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.



В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



В Запорожской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



Солнце взойдет в 5:51, а зайдет в 20:01. Долгота дня составит 14 ч 10 мин.