Синоптики обещают дожди и потепление до +17 °С

В Украину идет заметное потепление, но на большей части страны сегодня все еще ожидаются дожди. На востоке в первой половине дня большая вероятность густого тумана с видимостью до 900м.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
В Черкасской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +13...+16 °С.
В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
Северный регион Украины
В Киевской, Житомирской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Сумской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.
В Запорожской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.
В Киеве облачно, дождь. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.
Солнце взойдет в 5:51, а зайдет в 20:01. Долгота дня составит 14 ч 10 мин.
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