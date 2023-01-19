Штормовое предупреждение: в трех областях Украины ухудшится погода

18:44 19 января Киев, Украина

Завтра, 20 января, осложнение погоды ожидают на Закарпатье, Львовщине и в Ивано-Франковске. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

"В Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях значительный дождь и мокрый снег", - говорится в сообщении.

По данным Укргидрометцентра, в северо-восточных, большинстве центральных и южных областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях - значительный дождь и мокрый снег.



Как отмечается, на отдельных участках дорог и улиц возможны нарушения в движении транспорта. Объявлен I уровень опасности.