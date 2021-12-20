Штормовое предупреждение в Украине на Николая, 19 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра 19 декабря над территорией страны состоится противостояние антициклона и циклонов. Именно поэтому стоит готовиться к сильным ветрам.

ГСЧС объявила в Украине штормовое предупреждение. В частности, прогнозируются порывы ветра на большинстве территорий Украины – 15 – 20 метров в секунду; в Карпатах – 25 – 30 метров за секунду.

Хотя температура воздуха днем не будет опускаться ниже нуля, ожидаются гололедица и метели. А в ближайшие дни ударят морозы: синоптики предупредили о резком похолодании до -17, и украинцам придется мириться с капризами зимы.

Средняя дневная температура сегодня днем составит +1...+3 градуса. Ночью – -1...-3 градуса.

Теплее всего будет во Львове и Симферополе. Там обещают +2...+4 градуса.

Погода в городах Украины на 19 декабря: