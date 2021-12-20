Штормовое предупреждение в Украине на Николая, 19 декабря

11:18 19 Декабрь Киев, Украина

По прогнозу Укргидрометцентра 19 декабря над территорией страны состоится противостояние антициклона и циклонов. Именно поэтому стоит готовиться к сильным ветрам.

ГСЧС объявила в Украине штормовое предупреждение. В частности, прогнозируются порывы ветра на большинстве территорий Украины – 15 – 20 метров в секунду; в Карпатах – 25 – 30 метров за секунду.

Хотя температура воздуха днем не будет опускаться ниже нуля, ожидаются гололедица и метели. А в ближайшие дни ударят морозы: синоптики предупредили о резком похолодании до -17, и украинцам придется мириться с капризами зимы.

Средняя дневная температура сегодня днем составит +1...+3 градуса. Ночью – -1...-3 градуса.

Теплее всего будет во Львове и Симферополе. Там обещают +2...+4 градуса.

Погода в городах Украины на 19 декабря:

  • Ужгород – +1...+3
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +1...+3
  • Тернополь – +1...+3
  • Черновцы – +1...+3
  • Хмельницкий – +1...+3
  • Луцк – +1...+3
  • Ровно – +1...+3
  • Житомир – +1...+3
  • Винница – +1...+3
  • Одесса – +2...+4
  • Николаев – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Симферополь – +2...+4
  • Кропивницкий – +1...+3
  • Черкассы – +1...+3
  • Чернигов – +1...+3
  • Сумы – + 1...+3
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – 0...+2
  • Запорожье – +1...+3
  • Донецк – 0...+2
  • Луганск – 0...+2
  • Харьков – 0...+2
  • Киев – 0...+2.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра.