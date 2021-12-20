Штормовое предупреждение в Украине на Николая, 19 декабря

По прогнозу Укргидрометцентра 19 декабря над территорией страны состоится противостояние антициклона и циклонов. Именно поэтому стоит готовиться к сильным ветрам.
ГСЧС объявила в Украине штормовое предупреждение. В частности, прогнозируются порывы ветра на большинстве территорий Украины – 15 – 20 метров в секунду; в Карпатах – 25 – 30 метров за секунду.
Хотя температура воздуха днем не будет опускаться ниже нуля, ожидаются гололедица и метели. А в ближайшие дни ударят морозы: синоптики предупредили о резком похолодании до -17, и украинцам придется мириться с капризами зимы.
Средняя дневная температура сегодня днем составит +1...+3 градуса. Ночью – -1...-3 градуса.
Теплее всего будет во Львове и Симферополе. Там обещают +2...+4 градуса.
Погода в городах Украины на 19 декабря:
- Ужгород – +1...+3
- Львов – +2...+4
- Ивано-Франковск – +1...+3
- Тернополь – +1...+3
- Черновцы – +1...+3
- Хмельницкий – +1...+3
- Луцк – +1...+3
- Ровно – +1...+3
- Житомир – +1...+3
- Винница – +1...+3
- Одесса – +2...+4
- Николаев – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Симферополь – +2...+4
- Кропивницкий – +1...+3
- Черкассы – +1...+3
- Чернигов – +1...+3
- Сумы – + 1...+3
- Полтава – -1...+1
- Днепр – 0...+2
- Запорожье – +1...+3
- Донецк – 0...+2
- Луганск – 0...+2
- Харьков – 0...+2
- Киев – 0...+2.
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