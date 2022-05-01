Сегодня жаркая и сухая погода вернется в Украину, исключением станут юго-восточные регионы

07:40 30 июля Киев, Украина





В западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 40 ед./куб. м.



Центральный регион Украины Атмосферный фронт сместился на юго-восток страны, поэтому в этих областях есть вероятность кратковременных дождей. На остальной территории Украины погода будет сухой и жаркой.В западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 40 ед./куб. м.



В Винницкой



В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



Западный регион Украины В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



Во Львовской, Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.



В Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +26...+29 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +27...+30 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +29...+32 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +28...+31 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



В Луганской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +30...+33 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.



В Николаевской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +30...+33 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +26...+29 °С.



Солнце взойдет в 5:23, а зайдет в 20:45. Долгота дня составит 15 ч 22 мин.