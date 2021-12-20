Сегодня воздух прогреется максимум до +7 °С, высокая вероятность дождя с мокрым снегом

06:36 15 Декабрь Киев, Украина

Погода в Украине сегодня будет облачной и пасмурной, высокая вероятность осадков в виде дождя с мокрым снегом. Спасатели предостерегают от схода лавин в горных районах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей.



Центральный регион Украины



В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем -1...+2 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.



В Полтавской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем -1...+2 °С.



В Днепропетровской области пасмурно, дождь. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Волынской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -1...+2 °С.



В Ровненской и Тернопольской областях пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -6...-3 °С, днем -1...+2 °С.



В Хмельницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -1...+2 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -8...-5 °С, днем -1...+2 °С.



В Черновицкой области пасмурно, снег. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем -2...+1 °С.



В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +1...+4 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1...+2 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем 0...+3 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области пасмурно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем 0...+3 °С.



В Донецкой и Луганской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3 °С, днем +1...+4 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области пасмурно, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.



В Николаевской и Херсонской областях пасмурно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.



В Запорожской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -+1...+4 °С, днем +2...+5 °С.



В Автономной Республике Крым пасмурно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +4...+7 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем 0...+3 °С.



Солнце взойдет в 07:52, а зайдет в 15:54. Долгота дня составит 8 ч 2 мин.