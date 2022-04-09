Сегодня в Украину придут грозовые дожди, но температура воздуха не спадет

05:17 12 июля Киев, Украина





Центральный регион Украины Летний зной немного осадит циклон Arno, он принесет в Украину грозовые дожди , а в некоторых регионах возможен кратковременный град и шквальный ветер до 15-20 м/с.



В Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +29...+31 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Ровненской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +30...+32 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +31...+33 °С.



В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +31...+33 °С.



Восточный регион Украины



В Луганской, Донецкой и Харьковской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +31...+33 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +30...+32 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 °С, днем +29...+31 °С.



В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +31...+33 °С.



Солнце взойдет в 5:00, а зайдет в 21:06. Долгота дня составит 16 ч. 6 мин.