Сегодня в Украине тепло, но облачно

Синоптики обещают теплый, но пасмурный понедельник. В большей части страны пройдут дожди, однако воздух успеет прогреться до +23 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +13...+15 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +13...+15 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +16...+18 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +17...+19 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +10...+12 °С.
В Черновицкой Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +10...+12 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +11...+13 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +15...+17 °С.
В Черниговской и Киевской областях облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +14...+16 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +14...+16 °С.
Солнце взойдет в 05:26, а зайдет в 20:23. Долгота дня составит 14 ч. 57 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +13...+15 °С.
В Черкасской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +13...+15 °С.
В Полтавской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +16...+18 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +17...+19 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.
В Волынской и Ровненской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +10...+12 °С.
В Закарпатской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +10...+12 °С.
В Черновицкой Хмельницкой областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +10...+12 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +11...+13 °С.
В Сумской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +15...+17 °С.
В Черниговской и Киевской областях облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +14...+16 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +22...+24 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Николаевской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Одесской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +14...+16 °С.
Солнце взойдет в 05:26, а зайдет в 20:23. Долгота дня составит 14 ч. 57 мин.
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