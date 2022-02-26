Сегодня в Украине снова дожди и грозы

07:34 30 Май Киев, Украина





Центральный регион Украины В Украине немного похолодает, воздух прогреется максимум до +25 °С. В большинстве областей пройдут грозовые дожди



В Винницкой области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +16...+19 °С.



В Черкасской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +20...+23 °С.



В Полтавской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +21...+24 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Волынской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С.



В Ровненской и Хмельницкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.



В Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +12...+15 °С.



В Черновицкой и Закарпатской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Черниговской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +16...+19 °С.



В Житомирской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +13...+16 °С.



В Сумской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +22...+25 °С.



В Луганской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +19...+22 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +21...+24 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.



В Киеве переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +13...+16 °С.



Солнце взойдет в 4:52, а зайдет в 20:58. Долгота дня составит 16 ч 6 мин.