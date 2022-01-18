Сегодня в Украине переменная облачность и вероятность ночных заморозков

Пришедший в Украину антициклон, принесет заметное похолодание, на западе, центре и северы страны есть вероятность заморозков на грунте до -2 °С. Дожди сегодня пройдут в северных областях, остальные области без осадков, температура воздуха прогреется максимально до +18 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Волынской и Хмельницкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +14...+17 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
Солнце взойдет в 5:27, а зайдет в 20:22. Долгота дня составит 14 ч 55 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Черкасской, Полтавской, Кировоградской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Ровненской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Волынской и Хмельницкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
В Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.
В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.
В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +14...+17 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +14...+17 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +15...+18 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.
Солнце взойдет в 5:27, а зайдет в 20:22. Долгота дня составит 14 ч 55 мин.
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