Сегодня в Украине пасмурно и дождливо

06:10 23 Апрель Киев, Украина





Центральный регион Украины Атмосферный фронт, идущий в Украину с запада, несет с собой дожди и последующее похолодание. В западных областях страны возможны заморозки , в некоторых районах температура воздуха может опуститься до нуля.



В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



В Полтавской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



В Сумской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +16...+19 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



В Николаевской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.



В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.



Солнце взойдет в 5:47, а зайдет в 20:05. Долгота дня составит 14 ч 18 мин.