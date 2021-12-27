Сегодня в Украине пасмурно и дождливо

06:10 23 Апрель Киев, Украина

Атмосферный фронт, идущий в Украину с запада, несет с собой дожди и последующее похолодание. В западных областях страны возможны заморозки, в некоторых районах температура воздуха может опуститься до нуля.

Центральный регион Украины

В Винницкой и Черкасской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.

В Полтавской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.

В Кировоградской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.

В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

В Хмельницкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.

В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.

В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.

В Сумской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +11...+14 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.

В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +16...+19 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.

В Николаевской и Херсонской областях облачно, дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.

В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +14...+17 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +17...+20 °С.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.

Солнце взойдет в 5:47, а зайдет в 20:05. Долгота дня составит 14 ч 18 мин.