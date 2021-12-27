Сегодня в Украине облачно с прояснениями

05:47 19 Апрель Киев, Украина





Центральный регион Украины В понедельник, 19 апреля погода на всей территории страны будет теплой, но не солнечной. На Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Винницкой областях и на полуострове Крым возможен небольшой дождь и облачность на протяжении всего дня.



В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.



В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.



В Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.



В Ровненской, Волынской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.



В Закарпатской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.



Северный регион Украины



В Житомирской, Сумской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +11...+13 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +13...+15 °С.



В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +11...+13 °С.



Солнце взойдет в 5:59, а зайдет в 20:01. Долгота дня составит 14 ч. 02 мин.