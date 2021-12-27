Сегодня в Украине облачно с прояснениями

05:47 19 Апрель Киев, Украина

В понедельник, 19 апреля погода на всей территории страны будет теплой, но не солнечной. На Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Винницкой областях и на полуострове Крым возможен небольшой дождь и облачность на протяжении всего дня.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.

В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +13...+15 °С.

В Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Хмельницкой и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.

В Ровненской, Волынской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.

В Закарпатской области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

Северный регион Украины

В Житомирской, Сумской и Черниговской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.

В Киевской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +11...+13 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +13...+15 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях облачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +13...+15 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +13...+15 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 °С, днем +11...+13 °С.

Солнце взойдет в 5:59, а зайдет в 20:01. Долгота дня составит 14 ч. 02 мин.