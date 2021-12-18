Сегодня в Украине облачно и прохладно

06:34 22 Март Киев, Украина

Сегодня, 22 марта большая вероятность осадков в виде мокрого снега  в западных, северных и частично в центральных областях. На юге страны синоптики обещают дожди.

Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.

В Днепропетровской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +5...+7 °С.

В Полтавской и Черкасской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +5...+7 °С.

Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 °С, днем +4...+6 °С.

В Черновицкой области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 °С, днем +5...+7 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +4...+6 °С.

В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +5...+7 °С.

Северный регион Украины
В Житомирской и Черниговской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.

В Сумской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +4...+6 °С.

В Киевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.

Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.

В Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +5...+7 °С.

Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.

В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.

В Николаевской облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +5...+7 °С.

В Одесской области облачно, небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.

В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.

Солнце взойдет в 5:59, а зайдет в 18:17. Долгота дня составит 12 ч. 18 мин.