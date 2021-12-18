Сегодня в Украине облачно и прохладно

Сегодня, 22 марта большая вероятность осадков в виде мокрого снега в западных, северных и частично в центральных областях. На юге страны синоптики обещают дожди.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Днепропетровской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +5...+7 °С.
В Полтавской и Черкасской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +5...+7 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Черновицкой области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 °С, днем +5...+7 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +4...+6 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской и Черниговской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +4...+6 °С.
В Киевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +5...+7 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Николаевской облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +5...+7 °С.
В Одесской области облачно, небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.
Солнце взойдет в 5:59, а зайдет в 18:17. Долгота дня составит 12 ч. 18 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Днепропетровской и Кировоградской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +5...+7 °С.
В Полтавской и Черкасской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +5...+7 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской и Ровненской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Черновицкой области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4 °С, днем +5...+7 °С.
В Тернопольской и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +4...+6 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +5...+7 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской и Черниговской областях облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Сумской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +4...+6 °С.
В Киевской области облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 °С, днем +5...+7 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Херсонской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +4...+6 °С.
В Николаевской облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4 °С, днем +5...+7 °С.
В Одесской области облачно, небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +4...+6 °С.
В Киеве облачно, мокрый снег с дождем. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +3...+5 °С.
Солнце взойдет в 5:59, а зайдет в 18:17. Долгота дня составит 12 ч. 18 мин.
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