Сегодня в Украине облачно, дожди вероятны только в восточных регионах

08:50 08 августа Киев, Украина

Сегодня погодные условия, вызванные циклоном, будут постепенно налаживаться. Дожди и грозы могут быть только в восточных регионах страны. Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в Сумской области и на территории Крыма.





Центральный регион Украины В западных частях страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 38 ед./куб. м.



В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +29...+32 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +26...+29 °С.



В Тернопольской и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +26...+29 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +25...+28 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +29...+32 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +30...+33 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +25...+28 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +25...+28 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



В Луганской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Донецкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.



В Киеве ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.



Солнце взойдет в 5:36, а зайдет в 20:30. Долгота дня составит 14 ч 54 мин.