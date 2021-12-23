Сегодня в Украине мороз и солнце, снег возможен только в западных регионах

06:25 23 Декабрь Киев, Украина

Погода 23 декабря будет морозной и малооблачной, максимально столбики термометров опустятся до -13 °С. В ГСЧС предупреждают о гололеде.



Центральный регион Украины



В Винницкой



В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -7...-4 °С.



В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -8...-5 °С.



Западный регион Украины В Винницкой области ясно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -7...-4 °С.В Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -7...-4 °С.В Полтавской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -8...-5 °С.



Во Львовской и Тернопольской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -5...-2 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -6...-3 °С.



В Ивано-Франковской и Черновицкой областях небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -8...-5 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -5...-2 °С.



В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Житомирской и Черниговской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -15...-12 °С, днем -9...-6 °С.



В Сумской области облачно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16...-13 °С, днем -10...-7 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой области пасмурно, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14...-11 °С, днем -9...-6 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18...-15 °С, днем -10...-7 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-6 °С, днем -4...-1 °С.



В Николаевской и Херсонской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10...-7 °С, днем -5...-2 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-9 °С, днем -7...-4 °С.



В Автономной Республике переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-8 °С, днем -5...-2 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -13...-10 °С, днем -10...-7 °С.



Солнце взойдет в 7:56, а зайдет в 15:57. Долгота дня составит 8 ч 1 мин.