Сегодня в Украине будет сухо и аномально жарко

05:50 14 июля Киев, Украина





По Украине в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 87 ед./куб. м.



Центральный регион Украины Среда 14 июля будет по-настоящему жаркой, в большинстве регионов страны воздух прогреется до +35 °С и не будет опускаться ниже +18 °С даже в ночное время суток.По Украине в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав, на западе — до 87 ед./куб. м.



В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской и Ровненской областях ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Закарпатской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +33...+36 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Житомирской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.



В Черниговской и Сумской областях ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Луганской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +32...+35 °С.



В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Николаевской и Запорожской областях ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Херсонской области ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.



В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Киеве ясно, без осадков. Ветер южный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +29...+32 °С.



Солнце взойдет в 5:02, а зайдет в 21:04. Долгота дня составит 16 ч 2 мин.