Сегодня в Украине без осадков, только на западе грозы

Погода понедельника будет солнечной и комфортной. Осадки возможны только в западных регионах страны, также синоптики предупреждают о возможных там граде и сильном ветре. На остальной территории страны без осадков, солнечно и тепло.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +29...+31 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +30...+32 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +24...+26 °С.
В Ровненской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.
В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.
В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +26...+28 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.
В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.
Восточный регион Украины
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +32...+34 °С.
В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +32...+34 °С.
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +32...+34 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +31...+33 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +32...+34 °С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +29...+31 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 °С, днем +30...+32 °С.
В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.
Солнце взойдет в 5:37, а зайдет в 20:30. Долгота дня составит 14 ч. 53 мин.
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