Сегодня в Украине без осадков, только на западе грозы

06:13 09 августа Киев, Украина





Центральный регион Украины Погода понедельника будет солнечной и комфортной. Осадки возможны только в западных регионах страны, также синоптики предупреждают о возможных там граде и сильном ветре. На остальной территории страны без осадков , солнечно и тепло.



В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +29...+31 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +30...+32 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +24...+26 °С.



В Ровненской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +26...+28 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.



В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.



В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.



В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.



Восточный регион Украины



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +32...+34 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +32...+34 °С.



В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +32...+34 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +31...+33 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +32...+34 °С.



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +29...+31 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 °С, днем +30...+32 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.



Солнце взойдет в 5:37, а зайдет в 20:30. Долгота дня составит 14 ч. 53 мин.