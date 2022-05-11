Сегодня в Украине без осадков, только на западе грозы

06:13 09 августа Киев, Украина

Погода понедельника будет солнечной и комфортной. Осадки возможны только в западных регионах страны, также синоптики предупреждают о возможных там граде и сильном ветре. На остальной территории страны без осадков, солнечно и тепло.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.

В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +29...+31 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +30...+32 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +24...+26 °С.

В Ровненской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +25...+27 °С.

В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +27...+29 °С.

В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +26...+28 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.

В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.

В Черниговской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +28...+30 °С.

В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.

Восточный регион Украины

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +32...+34 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +32...+34 °С.

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +32...+34 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +31...+33 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+21 °С, днем +32...+34 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20 °С, днем +29...+31 °С.

В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 °С, днем +30...+32 °С.

В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22 °С, днем +30...+32 °С.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31 °С.

Солнце взойдет в 5:37, а зайдет в 20:30. Долгота дня составит 14 ч. 53 мин.