Сегодня в стране жара до +36 °С и дожди с грозами на западе

06:02 27 июля Киев, Украина





В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 30 ед./куб. м.



Прогноз погоды на 27 июля:



Центральный регион Украины Летняя жара вернулась в Украину, только в западных регионах высокая вероятность гроз, дождей, града и шквального ветра. Синоптики и спасатели предупреждают жителей западной и восточной части страны о высоком уровне пожарной опасности.В северных и западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 30 ед./куб. м.Прогноз погоды на 27 июля:



В Винницкой и Черкасской



В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Западный регион Украины В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +28...+31 °С.В Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Во Львовской, Волынской, Ровненской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +28...+31 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +30...+33 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18°С, днем +29...+32 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +30...+33 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +30...+33 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +30...+33 °С.



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +32...+35 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +33...+36 °С.



В Киеве переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.



Солнце взойдет в 5:19, а зайдет в 20:49. Долгота дня составит 15 ч 30 мин.