Сегодня синоптики обещают теплый, но дождливый день

06:11 22 Апрель Киев, Украина





Центральный регион Украины Сегодня синоптики обещают дожди и грозы, на севере и западе Украины возможно выпадение осадков до 16 мм. В южных областях страны сгустится туман , видимость при котором составит до 200 м.



В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.



В Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.



В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской и Волынской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +11...+14 °С.



В Ровненской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +12...+15 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +12...+15 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +14...+17 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +13...+16 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +16...+19 °С.



В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +13...+16 °С.



В Сумской и Черниговской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +14...+17 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.



В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +15...+18 °С.



Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +15...+18 °С.



Солнце взойдет в 5:49, а зайдет в 20:03. Долгота дня составит 14 ч 14 мин.