Сегодня синоптики обещают кратковременные дожди, но жара при этом не спадет

08:11 17 июля Киев, Украина





Центральный регион Украины Сегодня по всей стране пройдут кратковременные грозовые дожди и ливни, исключением станут лишь южные регионы. Температура воздуха , несмотря на осадки, по-прежнему останется высокой.



В Винницкой, Черкасской и Полтавской переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +30...+33 °С.



В Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



В Волынской, Ровненской и Тернопольской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.



В Черновицкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области ясно, без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +32...+35 °С.



В Житомирской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Донецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +29...+32 °С.



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +33...+36 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +32...+35 °С.



В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +25...+28 °С, днем +30...+33 °С.



Солнце взойдет в 5:06, а зайдет в 21:02. Долгота дня составит 15 ч 56 мин.