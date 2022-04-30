Сегодня синоптики обещают кратковременные дожди и жару до +34 °С

09:10 07 августа Киев, Украина





Центральный регион Украины Сегодня в Украине, благодаря циклону, есть высокая вероятность кратковременных дождей и гроз, также может срываться шквальный ветер. Однако при этом температура воздуха останется высокой.



В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



В Полтавской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Западный регион Украины В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +23...+26 °С.В Полтавской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +26...+29 °С.В Днепропетровской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Черновицкой и Закарпатской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +23...+26 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +24...+27 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +23...+26 °С.



В Черниговской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.



В Сумской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +23...+26 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Луганской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +31...+34 °С.



В Донецкой области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +26...+29 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Запорожской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +31...+34 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +29...+32 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +21...+24 °С.



Солнце взойдет в 5:34, а зайдет в 20:32. Долгота дня составит 14 ч 58 мин.





