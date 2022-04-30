Сегодня синоптики обещают дожди с грозами и жару до +35 °С

06:14 29 июля Киев, Украина

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность с сохранением высокой температуры воздуха, по всей территории страны пройдут кратковрменные дожди с грозами - исключением могут стать только южные регионы.

На западе и востоке Украины, а также в Одесской и Николаевской областях и в Крыму сохранится высокий уровень пожарной опасности.



В западных областях в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 42 ед./куб. м.



Центральный регион Украины



В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях



Западный регион Украины В Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях переменная облачность , дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +29...+32 °С.



Во Львовской и Волынской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.



В Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +27...+30 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +28...+31 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +29...+32 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +30...+33 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +33...+36 °С.



В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



В Киеве переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.



Солнце взойдет в 5:21, а зайдет в 20:46. Долгота дня составит 15 ч 25 мин.