Сегодня погода будет пасмурной с прояснениями, на северо-западе - дождь и мокрый снег

06:22 16 Декабрь Киев, Украина

 
На западе и востоке страны возможен туман, видимость снизится до 100-500 м, на северо-западе высокая вероятность осадков в виде дождя с мокрым снегом.

Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

В Полтавской области небольшая облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +1...+4 °С.

В Днепропетровской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской и Ивано-Франковской областях пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Волынской, Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской областях пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем 0...+3 °С.

В Черновицкой области пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

Северный регион Украины

В Киевской, Житомирской и Черниговской пасмурно, дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Сумской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем 0...+3 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем +1...+4 °С.

В Донецкой и Луганской областях ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+2 °С, днем +2...+5 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +2...+5 °С.

В Николаевской и Херсонской областях небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Запорожской области ясно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.

В Киеве пасмурно, дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +1...+4 °С.

Солнце взойдет в 07:53, а зайдет в 15:55. Долгота дня составит 8 ч 2 мин.