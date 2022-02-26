Сегодня по всей Украине пройдут кратковременные дожди и грозы

08:09 29 Май Киев, Украина

Погода в субботу, 29 мая будет облачной, но теплой. Синоптики обещают кратковременные дожди и грозы по всей стране, а на севере и юге Украины существует высокая вероятность сильных ливней. Воздушные массы, идущие с северо-запада, принесут похолодание и усиление ветра. В течение суток температура воздуха начнет снижаться.



Центральный регион Украины



В Винницкой области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +17...+20 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +19...+22 °С.



В Полтавской области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь, грозы. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +23...+26 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.



В Ровненской и Тернопольской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +15...+18 °С.



В Хмельницкой области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +16...+19 °С.



В Черновицкой области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +17...+20 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м /с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +16...+19 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +17...+20 °С.



В Житомирской и Черниговской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.



В Сумской области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +19...+22 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +25...+28 °С.



В Луганской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +26...+29 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +20...+23 °С.



В Николаевской области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +20...+23 °С.



В Херсонской области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +22...+25 °С.



В Запорожской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +23...+26 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, грозы. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +22...+25 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +14...+17 °С.



Солнце взойдет в 4:53, а зайдет в 20:56. Долгота дня составит 16 ч 3 мин.