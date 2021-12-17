Сегодня по всей территории Украины дожди и мокрый снег

Синоптики сегодня обещают сырую, а в некоторых областях и ветренную погоду. Осадки будут практически по всей территории страны.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской и Волынской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
В Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь со снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Житомирской, Сумской и Черниговской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Донецкой и Луганской облачно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
Южный регион Украины
В Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, мокрый снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Киеве облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
Солнце взойдет в 5:53, а зайдет в 18:15. Долгота дня составит 12 ч 22 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ивано-Франковской, Ровненской и Волынской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +3...+6 °С.
В Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-2 °С, днем +3...+6 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь со снегом. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +4...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +1...+4 °С.
В Житомирской, Сумской и Черниговской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской, Донецкой и Луганской облачно, дождь со снегом. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
Южный регион Украины
В Николаевской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях облачно, дождь со снегом. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, мокрый снег. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Киеве облачно, дождь со снегом. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +2...+5 °С.
Солнце взойдет в 5:53, а зайдет в 18:15. Долгота дня составит 12 ч 22 мин.
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