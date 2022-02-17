Сегодня переменная облачность, дожди

24 мая в Украине будет преобладать облачная погода, возможны дожди с грозами, однако это не помешает прогреться воздуху до +25 °С.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.
В Черкасской и Полтавской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +19...+22 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +19...+22 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +20...+23 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Сумской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +20...+23 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +19...+22 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
В Луганской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +22...+25 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +21...+24 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.
В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +22...+25 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15°С, днем +23...+26 °С.
В Киеве облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +15...+18 °С.
Солнце взойдет в 4:58, а зайдет в 20:50. Долгота дня составит 15 ч 52 мин.
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