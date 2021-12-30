Сегодня пасмурно с прояснениями, возможны дожди

06:10 26 Апрель Киев, Украина





Центральный регион Украины 26 апреля в Украине будет облачная и дождливая погода. На западе и севере страны синоптики обещают заморозки. Максимально воздух прогреется до +14 °С на юге страны.



В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской и Волынской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +7...+9 °С.



В Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.



Северный регион Украины



В Житомирской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.



В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +7...+9 °С.



В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.



В Херсонской облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.



В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.



В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.



В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.



В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.



Солнце взойдет в 5:45, а зайдет в 20:11. Долгота дня составит 14 ч. 26 мин.