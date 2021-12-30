Сегодня пасмурно с прояснениями, возможны дожди

06:10 26 Апрель Киев, Украина

26 апреля в Украине будет облачная и дождливая погода. На западе и севере страны синоптики обещают заморозки. Максимально воздух прогреется до +14 °С на юге страны.

Центральный регион Украины

В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +8...+10 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровненской и Волынской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +7...+9 °С.

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +7...+9 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 °С, днем +8...+10 °С.

Северный регион Украины

В Житомирской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +8...+10 °С.

В Сумской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3 °С, днем +7...+9 °С.

В Киевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.

В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.

В Луганской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +12...+14 °С.

В Херсонской облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +11...+13 °С.

В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +11...+13 °С.

В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.

В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +12...+14 °С.

В Киеве облачно, дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 °С, днем +8...+10 °С.

Солнце взойдет в 5:45, а зайдет в 20:11. Долгота дня составит 14 ч. 26 мин.