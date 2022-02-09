Сегодня облачно, возможны кратковременные дожди

05:57 20 Май Киев, Украина

Погода в Украине как и вчера останется облачной, однако осадки будут наблюдаться далеко не во всех регионах.
 
На севере, центре и западе страны аллергологи предупреждают о высокой концентрации пыльцы березы, на севере — до 864 ед./куб. м.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +15...+18 °С.

В Черкасской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +16...+19 °С.

В Полтавской и Кировоградской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +14...+17 °С.

В Ровненской и Тернопольской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +15...+18 °С.

В Хмельницкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +16...+19 °С.

В Черновицкой области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +15...+18 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +16...+19 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Сумской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +16...+19 °С.

В Житомирской и Черниговской областях облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +15...+18 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +20...+23 °С.

В Луганской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +22...+25 °С.

В Донецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +21...+24 °С.

Южный регион Украины

В Одесской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +15...+18 °С.

В Николаевской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.

В Херсонской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.

В Запорожской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +20...+23 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13°С, днем +20...+25 °С.

В Киеве облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +15...+18 °С.

Солнце взойдет в 5:03, а зайдет в 20:45. Долгота дня составит 15 ч 42 мин.