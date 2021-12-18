Сегодня облачно, на западе возможен мокрый снег

Холодный атмосферный фронт, идущий в Украину с запада, принесет похолодание и дождь со снегом. В Карпатах есть вероятность сильных снежных заносов.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
В Черновицкой и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.
В Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
Солнце взойдет в 6:22, а зайдет в 19:37. Долгота дня составит 13 ч 8 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +9...+12 °С.
В Кировоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской и Ровненской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +3...+6 °С.
В Черновицкой и Хмельницкой областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +5...+8 °С.
В Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +3...+6 °С.
В Закарпатской области облачно, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +4...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
В Житомирской области облачно, дождь, мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +5...+8 °С.
В Сумской и Черниговской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +9...+12 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
В Луганской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +10...+13 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +10...+13 °С.
В Автономной Республике Крым переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+5 °С, днем +9...+12 °С.
В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +10...+13 °С.
Солнце взойдет в 6:22, а зайдет в 19:37. Долгота дня составит 13 ч 8 мин.
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