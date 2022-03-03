Сегодня немного потеплеет, но будет пасмурно

06:11 04 Июнь Киев, Украина





Центральный регион Украины Циклон, принесший в Украину дожди и похолодание, начинает отступать. Сегодня дожди вероятны только на юго-востоке страны, в остальных областях пасмурно и облачно , но без осадков.



В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +18...+21 °С.



В Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +18...+21 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +16...+19 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +20...+23 °С.



В Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +18...+21 °С.



В Ивано-Франковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +19...+22 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +20...+23 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +18...+21 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +15...+18 °С.



Южный регион Украины



В Одесской и Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +18...+21 °С.



В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +16...+19 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+14 °С, днем +17...+20 °С.



В Киеве переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12...+15 °С, днем +17...+20 °С.



Солнце взойдет в 4:49, а зайдет в 21:03. Долгота дня составит 16 ч 14 мин.





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