Сегодня на востоке и севере страны возможны грозовые дожди, воздух прогреется до +37 °С

08:10 18 июля Киев, Украина

Переменная облачность по всей территории страны и кратковременные грозовые дожди в северных и западных регионах не помешают прогреться воздуху до +37 °С. В Украине по-прежнему жарко.

В северных и западных частях страны в воздухе будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы злаковых трав — до 68 ед./куб. м.



Центральный регион Украины



В Винницкой, Черкасской и Полтавской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +31...+34 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +31...+34 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +33...+36 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Волынской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +28...+31 °С.



В Ровненской, Тернопольской и Черновицкой областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +32...+35 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +32...+35 °С.



В Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +29...+32 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +32...+35 °С.



В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +34...+37 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +23...+26 °С, днем +32...+35 °С.



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +33...+36 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +20...+23 °С, днем +33...+36 °С.



В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью +21...+24 °С, днем +27...+30 °С.



Солнце взойдет в 5:07, а зайдет в 21:01. Долгота дня составит 15 ч 54 мин.





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