Сегодня максимально теплая погода до +28 °С, в столице дождь

06:04 14 Май Киев, Украина

В южных и восточных областях будет стоять по-настоящему весенняя майская погода, но в центре и на востоке страны, пришедший с запада циклон, принесет дожди и грозы.



В западных и восточных областях будет наблюдаться высокая концентрация пыльцы березы, на западе — до 444 ед./куб. м.



Центральный регион Украины



В Винницкой области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +18...+21 °С.



В Черкасской и Кировоградской областях облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +19...+22 °С.



В Полтавской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +23...+26 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +17...+20 °С.



В Волынской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +18...+21 °С.



В Ровненской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +18...+21 °С.



В Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +18...+21 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +16...+19 °С.



Северный регион Украины



В Киевской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.



В Житомирской и Черниговской областях облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +19...+22 °С.



В Сумской области облачно, дождь, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +20...+23 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +24...+27 °С.



В Луганской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +25...+28 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области облачно, дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+13 °С, днем +19...+22 °С.



В Николаевской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +20...+23 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +22...+25 °С.



В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+11 °С, днем +24...+27 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +21...+24 °С.



В Киеве облачно дождь. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +9...+12 °С, днем +17...+20 °С.



Солнце взойдет в 5:11, а зайдет в 20:37. Долгота дня составит 15 ч 26 мин.