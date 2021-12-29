Сегодня дожди, грозы и усиление ветра

Сегодня Украина находится во власти двух циклонов, которые наступают с юга и с запада. На протяжении всего дня синоптики обещают осадки в виде дождя с грозой по всей территории страны. На юго-востоке возможно усиление ветра до 16 м/с.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
В Полтавской области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +9...+12 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
В Черновицкой и Хмельницкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.
Северный регион Украины
В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
В Сумской и Черниговской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +11...+14 °С.
Южный регион Украины
В Одесской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +11...+14 °С.
В Николаевской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.
В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +11...+14 °С.
В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +9...+12 °С.
Солнце взойдет в 5:53, а зайдет в 20:00. Долгота дня составит 14 ч 7 мин.
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