Сегодня дожди, грозы и усиление ветра

05:36 20 Апрель Киев, Украина

Сегодня Украина находится во власти двух циклонов, которые наступают с юга и с запада. На протяжении всего дня синоптики обещают осадки в виде дождя с грозой по всей территории страны. На юго-востоке возможно усиление ветра до 16 м/с.



Центральный регион Украины



В Винницкой области облачно, дождь,



В Черкасской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.



В Полтавской области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +9...+12 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь, грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.



Западный регион Украины В Винницкой области облачно, дождь, грозы . Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.В Черкасской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.В Полтавской области облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +9...+12 °С.В Днепропетровской области облачно, дождь, грозы. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +9...+12 °С.В Кировоградской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.



Во Львовской, Волынской, Ровненской и Тернопольской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.



В Черновицкой и Хмельницкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +10...+13 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +9...+12 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +13...+16 °С.



Северный регион Украины



В Киевской и Житомирской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.



В Сумской и Черниговской областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3...+6 °С, днем +11...+14 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.



В Луганской и Донецкой областях облачно, дождь, грозы. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +11...+14 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+9 °С, днем +11...+14 °С.



В Николаевской области облачно, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +10...+13 °С.



В Херсонской и Запорожской областях облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+8 °С, днем +10...+13 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+10 °С, днем +11...+14 °С.



В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4...+7 °С, днем +9...+12 °С.



Солнце взойдет в 5:53, а зайдет в 20:00. Долгота дня составит 14 ч 7 мин.