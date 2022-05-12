Сегодня будет облачно, местами дожди, воздух прогреется максимум до +33 °С

06:40 10 августа Киев, Украина

Воздушные потоки, идущие с севера, станут причиной переменной облачности и кратковременных дождей по всей стране. Жителям юго-восточных регионов стоит остерегаться града и ветра.





Прогноз погоды на 10 августа:



Центральный регион Украины В северных и восточных областях , а также в Крыму сохраняется высокий уровень пожарной опасности.Прогноз погоды на 10 августа:



В Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15...+18 °С, днем +27...+30 °С.



В Кировоградской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.



В Полтавской и Днепропетровской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17...+20 °С, днем +28...+31 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +24...+27 °С.



В Волынской и Ровненской областях переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+16 °С, днем +24...+27 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+17 °С, днем +27...+30 °С.



Северный регион Украины



В Киевской, Черниговской и Сумской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +27...+30 °С.



В Житомирской области переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+19 °С, днем +26...+29 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской, Луганской и Донецкой областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+21 °С, днем +30...+33 °С.



Южный регион Украины



В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



В Николаевской, Херсонской и Запорожской областях переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +30...+33 °С.



В Автономной Республике Крым переменная облачность, дождь, грозы. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +27...+30 °С.



В Киеве переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +19...+22 °С, днем +25...+28 °С.



Солнце взойдет в 5:39, а зайдет в 20:27. Долгота дня составит 14 ч 48 мин.