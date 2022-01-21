Сегодня будет облачно, местами дожди с грозами

Сегодня в столице, а также в большинстве украинских регионов возможны дожди с грозами. Воздух прогреется максимум до +22 °С.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.
В Полтавской и Черкасской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +16...+18 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ровненской, Волынской, Тернопольской и Закарпатской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.
В Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+10 °С, днем +19...+21 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.
В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.
Солнце взойдет в 05:26, а зайдет в 20:29. Долгота дня составит 15 ч. 03 мин.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.
В Полтавской и Черкасской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +16...+18 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.
В Днепропетровской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер южный 5-10м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Ровненской, Волынской, Тернопольской и Закарпатской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +14...+16 °С.
В Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской, Черниговской и Сумской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно с прояснениями, ночью дождь. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+10 °С, днем +19...+21 °С.
В Донецкой и Луганской областях облачно с прояснениями, без осадков. юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской и Херсонской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.
В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.
Солнце взойдет в 05:26, а зайдет в 20:29. Долгота дня составит 15 ч. 03 мин.
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