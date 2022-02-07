Сегодня будет облачная, дождливая погода, местами грозы

06:09 17 Май Киев, Украина





Центральный регион Украины В Украину вернулись дожди и грозы, причем сразу во все области . Также синоптики обещают усиление северо-западного ветра до 7-12 м/с.



В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.



В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.



В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.



В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.



В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.



Западный регион Украины



Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С.



В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.



В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +19...+21 °С.



В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +18...+20 °С.



Северный регион Украины



В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.



В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.



В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +26...+28 °С.



В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.



Восточный регион Украины



В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.



В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +26...+28 °С.



В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.



Южный регион Украины



В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +22...+24 °С.



В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.



В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.



В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.



В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.



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