Сегодня будет облачная, дождливая погода, местами грозы

В Украину вернулись дожди и грозы, причем сразу во все области. Также синоптики обещают усиление северо-западного ветра до 7-12 м/с.
Центральный регион Украины
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.
В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.
В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.
В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С.
В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.
В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +19...+21 °С.
В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +18...+20 °С.
Северный регион Украины
В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.
В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +26...+28 °С.
В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.
В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +26...+28 °С.
В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.
Южный регион Украины
В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +22...+24 °С.
В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.
В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.
В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.
Солнце взойдет в 05:12, а зайдет в 20:43. Долгота дня составит 15 ч. 31 мин.
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