Сегодня будет облачная, дождливая погода, местами грозы

06:09 17 Май Киев, Украина

В Украину вернулись дожди и грозы, причем сразу во все области. Также синоптики обещают усиление северо-западного ветра до 7-12 м/с.

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.

В Полтавской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

В Днепропетровской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.

В Черкасской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.

В Кировоградской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +19...+21 °С.

В Волынской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +20...+22 °С.

В Ивано-Франковской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +19...+21 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +18...+20 °С.

Северный регион Украины

В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.

В Черниговской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +21...+23 °С.

В Сумской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +26...+28 °С.

В Киевской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +27...+29 °С.

В Донецкой области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +26...+28 °С.

В Луганской области облачно, дождь, гроза. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем +26...+28 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +22...+24 °С.

В Херсонской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +20...+22 °С.

В Николаевской и Одесской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.

В Киеве облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +19...+21 °С.

Солнце взойдет в 05:12, а зайдет в 20:43. Долгота дня составит 15 ч. 31 мин.