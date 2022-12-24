Рождество в Украине стало теплее и дождливее. Снег увидят не все

В эти выходные, когда многие украинцы будут праздновать Рождество Христово, ожидается пасмурная погода с плюсовой температурой. Во многих областях пройдут дожди, местами мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Особенно теплой ожидается погода на Прикарпатье и местами в южных областях – до 9 градусов тепла днем.

В субботу 24 декабря ожидается небольшой дождь в западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В Карпатах – дождь с мокрым снегом. На Закарпатье – умеренные осадки. На остальной территории будет без существенных осадков.

На юго-западе и юго-востоке местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. В Крыму и большинстве западных областей ночью 0-5 градусов тепла, днем 5-10 выше нуля.

В Киеве 24 декабря ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за все время наблюдений в день 24 декабря самая высокая температура была +10,2 °С в 2015 году, а самая низкая ночью на отметке -25,6 °С в 1902 году.

В воскресенье, 25 декабря, по всей Украине временами дождь, в Карпатах и северных областях местами с мокрым снегом. Днем в западных и юго-западных областях без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью и днем 0-5 градусов тепла. Днем на Прикарпатье и местами в южных областях ожидается 4-9 градусов выше нуля (при этом в Карпатах в течение суток 0-3 градуса мороза).

В Киеве 25 декабря небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью и днем 2-4 градуса тепла.