Прохладно и без осадков: прогноз погоды в Украине на 7 ноября

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается прохладная и облачная погода, местами возможны прояснения. Осадков не предвидится.
Центральный регион Украины
В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10...+11°С.
В Черкасской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 4-5 м/с. Температура воздуха +7...+8°С.
В Кировоградской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха +7...+8°С.
В Полтавской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 3-4 м/с. Температура воздуха +5...+6°С.
В Днепропетровской области облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный и южный, 4-10 м/с. Температура воздуха +5...+7°С.
Западный регион Украины
Во Львовской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, южный и юго-западный, 2-4 м/с. Температура воздуха +12...+13°С.
На Волыни переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха ночью +8°С, днем +12...+13°С.
В Ровенской области переменная облачность, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха ночью +8..+9°С, днем +12...+13°С.
В Тернопольской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха +12...+13°С.
В Ивано-Франковской области облачно, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 1-2 м/с. Температура воздуха +12...+14°С.
В Хмельницкой области облачно, без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +10...+12°С.
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха +11...+13°С.
В Закарпатье облачно, без осадков. Ветер южный, северный и юго-восточный, 1-3 м/с. Температура воздуха +11...+13°С.
Северный регион Украины
В Киевской области облачно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха +7...+8°С.
В Житомирской области облачно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха +9...+10°С.
В Черниговской области облачно, без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха +7...+8°С.
В Сумской области облачно, без осадков. Ветер южный, 4-10 м/с. Температура воздуха +4...+5°С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области облачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха +4...+5°С.
В Луганской области облачно, без осадков. Ветер восточный, 3-4 м/с. Температура воздуха +4...+6°С.
В Донецкой области облачно, без осадков. Ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха +3...+5°С.
Южный регион Украины
В Запорожье облачно, без осадков. Ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха +5...+7°С.
В Херсонской и Николаевской областях облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный, 4-5 м/с. Температура воздуха +8...+10°С.
В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-7 м/с. Температура воздуха +9...+11°С.
В Автономной Республике Крым облачно, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +8...+11°С.
В Киеве облачно, без осадков. Ветер южный, 4-5 м/с. Температура воздуха +7...+8°С.
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