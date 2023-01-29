Прогноз погоды: в Украине ветрено и морозно, на юге и востоке возможна гололедица

По данным синоптиков 29 января 2023 года в Украине будет немного ветрено. Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 метров в секунду.

В южной части и восточных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, днем с дождем, местами на дорогах гололедица. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Температура ночью опустится до -2...-7 градусов мороза, на северо-востоке до -10 градусов мороза. Днем температура в среднем будет держаться от -2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью от -2 до -7 градусов мороза, днем от 2 до 3 градусов тепла. Между тем, в столице ночью -4...-6 градусов мороза, днем около 0 градусов.

Погода в областных центрах Украины 29 января:

Киев — -1...+1

Ужгород — +2...+4

Львов — -1...+1

Ивано-Франковск — 0...+2

Тернополь — -1...+1

Черновцы — +0...+2

Хмельницкий — -1...+1

Луцк — 0...+2

Ровно — 0...+2

Житомир — 0...+2

Винница — -1...+1

Одесса — 0...-2

Николаев — -1...+1

Херсон — +0...+2

Симферополь — +4...+6

Кропивницкий — 0...-2

Черкассы — -1...+1

Чернигов — 0...+2

Суммы — 0...+2

Полтава — -1...+1

Днепр — -1...+1

Запорожье — 0...+2

Донецк — -4...-2

Луганск — -4...-2

Харьков — 0...-2