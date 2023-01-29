Прогноз погоды: в Украине ветрено и морозно, на юге и востоке возможна гололедица

По данным синоптиков 29 января 2023 года в Украине будет немного ветрено. Ветер преимущественно северо-западный, 7 — 12 метров в секунду.
В южной части и восточных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, днем с дождем, местами на дорогах гололедица. На остальной территории страны осадков не предполагается.
Температура ночью опустится до -2...-7 градусов мороза, на северо-востоке до -10 градусов мороза. Днем температура в среднем будет держаться от -2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью от -2 до -7 градусов мороза, днем от 2 до 3 градусов тепла. Между тем, в столице ночью -4...-6 градусов мороза, днем около 0 градусов.
Погода в областных центрах Украины 29 января:
Киев — -1...+1
Ужгород — +2...+4
Львов — -1...+1
Ивано-Франковск — 0...+2
Тернополь — -1...+1
Черновцы — +0...+2
Хмельницкий — -1...+1
Луцк — 0...+2
Ровно — 0...+2
Житомир — 0...+2
Винница — -1...+1
Одесса — 0...-2
Николаев — -1...+1
Херсон — +0...+2
Симферополь — +4...+6
Кропивницкий — 0...-2
Черкассы — -1...+1
Чернигов — 0...+2
Суммы — 0...+2
Полтава — -1...+1
Днепр — -1...+1
Запорожье — 0...+2
Донецк — -4...-2
Луганск — -4...-2
Харьков — 0...-2
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