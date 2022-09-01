Прогноз погоды в Украине в последний день лета

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков, кратковременные дожди пройдут лишь в северо-западных регионах.
Центральный регион Украины
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.
В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.
В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Волынской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.
В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.
В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.
В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.
В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.
В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.
В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.
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