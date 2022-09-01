Прогноз погоды в Украине в последний день лета

07:01 31 августа Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине преимущественно без осадков , кратковременные дожди пройдут лишь в северо-западных регионах.

Центральный регион Украины

В Винницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.



В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +25...+28 °С.



В Кировоградской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.



В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +26...+29 °С.



В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.



Западный регион Украины

Во Львовской области облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.



В Волынской области облачно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.



В Ровненской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.



В Тернопольской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +21...+24 °С.



В Хмельницкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.



В Ивано-Франковской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +19...+22 °С.



В Черновицкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +20...+23 °С.



В Закарпатской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +24...+27 °С.



Северный регион Украины

В Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +23...+26 °С.



В Житомирской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.



В Черниговской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.



В Сумской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.



Восточный регион Украины

В Харьковской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +29...+32 °С.



В Луганской области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.



В Донецкой области ясно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +32...+35 °С.



Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +30...+33 °С.



В Херсонской области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.



В Запорожской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.



В Автономной Республике Крым небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха +31...+34 °С.



В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха +22...+25 °С.