Прогноз погоды в Украине: солнечный понедельник, без осадков

09:31 23 октября Киев, Украина

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник, 23 октября, в Украине не ожидается существенных осадков, и дневная температура поднимется до уровня от 11° до 26° тепла.



По территории Украины будет облачно с прояснениями. В северо-восточных и восточных регионах возможен небольшой дождь, в то время как на остальной территории осадки не ожидаются.



/>Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 7-12 м/с, с отдельными порывами ветра до 15-20 м/с. Днем температура поднимется до 14-19°, в западных и северных областях ожидается 11-16° тепла, а на юге страны - от 21° до 26°."



В Киеве и прилегающих областях также ожидается облачная погода без существенных осадков. Днем могут быть порывы ветра до 15-20 м/с. Температурный режим для Киевской области прогнозируется от 11° до 16°, в то время как в столице ожидается от 14° до 16° тепла.