Прогноз погоды: в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков

По прогнозам синоптиков начало мая в Украине будет сухим, но не очень теплым. Во многих областях Украины максимально столбики термометров поднимутся лишь до +13°...+15°.

Жителей западных областей 1 мая ждет от +16° до +19°. Небольшая облачность, без осадков.

На севере Украины сегодня будет +13°...+15°. Сухо, в большинстве областей будет преобладать небольшая облачность.

Жителей центральных областей ждет температура от +13° до +16°, теплее всего будет в Винницкой области. В черкассах практически безоблачно, на остальной территории - небольшая облачность.

На востоке Украины 1 мая тепло распределится неравномерно. В Харькове - до +13°, в Луганской области - до +15°, а в Донецкой - до +16°. Без осадков, небольшая облачность.

На юге страны сегодня ожидается от +15° до +17°. Как и везде - небольшая облачность, лишь в Одессе - практически безоблачно.

В Киеве в воскресенье будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17°.