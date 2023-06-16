Прогноз погоды в Украине на выходные 10-11 июня: дожди, грозы, ветер и град

По данным Укргидрометцентра, в эти выходные, 10 и 11 июня, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, в западных и южных регионах местами значительные, в отдельных районах град, в большинстве западных областей Украины температура несколько снизится.

На погоду будет влиять атмосферный фронт с севера, а над Черным морем образуется локальный циклон, поэтому в субботу, 10 июня, на Севере, Западе, а днем также в Винницкой, Херсонской и Запорожской областях — дожди и грозы, на остальной территории будет сухо.

Несмотря на дождливую погоду, на большей части территории страны пока ещё сохранится наивысший уровень пожарной опасности.

Суббота, 10 июня:

В западных областях ночью без существенных осадков, днём ожидаются кратковременные дожди и грозы; в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-восточный, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 °С, днём +21…+26 °С; в Полесье около +18 °С.

В северных областях ночью без существенных осадков, днём пройдут кратковременный дожди с грозами; местами возможен град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +22…+27 °С.

В центральных областях ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди и грозы, в отдельных пунктах град и шквалы, 15 – 20 м/с. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +25…+30 °С.

На юге Украины ночью без осадков, днём в Крыму, Херсонской и Запорожской областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, местами грозы. Ветер восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +23…+28 °С, в Одесской и Николаевской областях до +31 °С.

В восточных областях преимущественно без осадков, только днём в Харьковской области пройдут локальные дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +25…+30 °С.

Воскресенье, 11 июня:

В западных областях в течение суток пройдут дожди, местами значительные. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +9…+14 °С.

В северных областях пройдут небольшие дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, днём +14…+19 °С.

В центральных областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 9 – 14 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +20…+25 °С.

На юге Украины в течение суток ожидается дождливая погода. Местами пройдут значительные осадки, отдельные грозы. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °С, днём +20…+25 °С. Погодные условия в регионе могут осложнить ситуацию на временно затопленных участках местности вдоль русла Днепра.

В восточной части страны местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днём порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днём +20…+25 °С.