Прогноз погоды в Украине на выходные 13-14 марта

Что ни говори, а весна придет по «старому» стилю, т.е. с 14 марта. Хотя, это тоже не факт. По прогнозу Укргидрометцентра, выходные не смогут порадовать погодой всю территорию Украины.

В субботу-воскресенье, 13-14 марта, в Украине облачно с прояснениями.

13 марта ночью в Украине, кроме западных и восточных областей, мокрый снег, днем в юго-западной части дождь, на остальной территории без существенных осадков; 14 марта без осадков, лишь в западных областях днем местами небольшой дождь, в Карпатах мокрый снег.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный и южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, 13 марта на Левобережье 3-8° мороза; днем в Украине 5-10° тепла (на востоке 1-6°), в западных, 14 марта и в южных областях местами 11-13° тепла.