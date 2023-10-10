Прогноз погоды в Украине на вторник: небольшой дождь и заморозки в некоторых регионах

В Украине во вторник ожидается небольшой дождь только в северо-восточных областях и на полуострове Крым, при этом ночью температура составит от 1 до 6° тепла, а на поверхности почвы будут заморозки в пределах от 0 до 5°. В западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях ожидаются сильные заморозки в воздухе от 0 до 3°, в то время как днем температура поднимется до 7-12° тепла.
Эти данные были предоставлены Украинским гидрометцентром.
Ветер во многих районах будет северо-западным и составит 5-10 м/с. В Киеве и его области не ожидается осадков. В столице ночью температура будет в пределах 3-5° тепла, а днем поднимется до 9-11°. В Киевской области ночные заморозки на поверхности почвы составят 0-5°, а днем ожидается от 7 до 12° тепла.
В Одесской области и на полуострове Крым ночью ожидается более мягкая погода с температурой от 6 до 11°, в то время как днем температура поднимется до 11-16°.
Эти данные были предоставлены Украинским гидрометцентром.
Ветер во многих районах будет северо-западным и составит 5-10 м/с. В Киеве и его области не ожидается осадков. В столице ночью температура будет в пределах 3-5° тепла, а днем поднимется до 9-11°. В Киевской области ночные заморозки на поверхности почвы составят 0-5°, а днем ожидается от 7 до 12° тепла.
В Одесской области и на полуострове Крым ночью ожидается более мягкая погода с температурой от 6 до 11°, в то время как днем температура поднимется до 11-16°.
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