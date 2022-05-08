Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 8 мая

По прогнозу синоптиков в воскресенье в большинстве областей Украины будет солнечная погода, без существенных осадков. В западных и северных областях ожидаются дожди с грозами. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 8 мая по регионам:

Центральный регион Украины

В Винницкой области облачно, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.

В Черкасской области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +18...+20 °С.

В Кировоградской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.

В Полтавской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 °С, днем +17...+19 °С.

В Днепропетровской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +18...+20 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +16...+18 °С.

В Волынской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.

В Ровненской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +18...+20 °С.

В Тернопольской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +17...+19 °С.

В Хмельницкой области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +17...+19 °С.

В Ивано-Франковской области переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +18...+20 °С.

В Черновицкой области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +19...+21 °С.

В Закарпатской области облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +20...+22 °С.

Северный регион Украины

В Киевской и Черниговской областях облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +17...+19 °С.

В Житомирской области облачно, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +16...+18 °С.

В Сумской области облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +15...+17 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской и Донецкой областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +17...+19 °С.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С.

Южный регион Украины

В Запорожской области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °С, днем +18...+20 °С.

В Херсонской области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.

В Одесской области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 °С, днем +16...+18 °С.

В Николаевской области облачно, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8 °С, днем +18...+20 °С.

В Автономной Республике Крым ясно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 °С, днем +15...+17 °С.

В Киеве облачно, без существенных осадков. Ветер южный с переходом в юго-западный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 °С, днем +18…+21 °С.

Солнце взойдет в 5:20, а зайдет в 20:28. Долгота дня составит 15 ч. 07 мин.