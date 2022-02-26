Прогноз погоды в Украине на субботу, 26 февраля: днем осадков не будет

Сегодня, в субботу 26 февраля, почти на всей территории Украины с неба не будем ждать природных осадков. По данным синоптиков, небольшой дождь пройдет ближе к вечеру в восточных областях. На остальной территории Украины будет пасмурно, но сухо.

Прогноз погоды на 26 февраля по регионам:

Центральный регион Украины

В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.

В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.

В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

Западный регион Украины

Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.

В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С

В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.

Северный регион Украины

В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3…+6 °С.

В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.

В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.

В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.

Восточный регион Украины

В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.

В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3…+6 °С.

В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

Южный регион Украины

В Одесской и Николаевской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.

В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.

В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.

В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.

В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.

Солнце взойдет в 06:47, а зайдет в 17:33. Долгота третьего дня войны составит 10 ч 46 мин.