Прогноз погоды в Украине на субботу, 26 февраля: днем осадков не будет

Сегодня, в субботу 26 февраля, почти на всей территории Украины с неба не будем ждать природных осадков. По данным синоптиков, небольшой дождь пройдет ближе к вечеру в восточных областях. На остальной территории Украины будет пасмурно, но сухо.
Прогноз погоды на 26 февраля по регионам:
Центральный регион Украины
В Винницкой и Кировоградской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Черкасской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3...+6 °С.
В Полтавской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем +2...+5 °С.
В Днепропетровской области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
Западный регион Украины
Во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
В Волынской и Ровненской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С.
В Ивано-Франковской области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +3...+6 °С
В Черновицкой области облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.
В Закарпатской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +4...+7 °С.
Северный регион Украины
В Киевской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3…+6 °С.
В Черниговской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +4...+7 °С.
В Сумской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-1 °С, днем -1...+2 °С.
В Житомирской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем +2...+5 °С.
Восточный регион Украины
В Харьковской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...0 °С, днем -1…+2 °С.
В Луганской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2...+1 °С, днем +3…+6 °С.
В Донецкой области пасмурно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
Южный регион Украины
В Одесской и Николаевской областях пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +6...+9 °С.
В Херсонской области пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+4 °С, днем +6...+9 °С.
В Запорожской области пасмурно, дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +4...+7 °С.
В Автономной Республике Крым облачно, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+3 °С, днем +5...+8 °С.
В Киеве пасмурно, без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -1...+2 °С, днем +2...+5 °С.
Солнце взойдет в 06:47, а зайдет в 17:33. Долгота третьего дня войны составит 10 ч 46 мин.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии